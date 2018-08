Partij Iraakse geestelijke al-Sadr wint parlementsverkiezingen na hertelling

Het parlement had opdracht gegeven tot die hertelling, omdat sprake zou zijn geweest van onregelmatigheden. Niet alle stembiljetten konden opnieuw bekeken worden. Na de verkiezingen is de opslag in vlammen opgegaan waar stembussen uit Bagdad waren opgeslagen.

De partij van al-Sadr was eerder dit jaar de grote winnaar van de verkiezingen, maar er is nog geen nieuwe regering gevormd. Onder de bevolking bestaat ondertussen veel onvrede over corruptie, de slechte openbare voorzieningen en de trage wederopbouw na de jarenlange strijd tegen terreurgroep IS.

