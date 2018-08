Groot aantal evacuaties door zware regenval Frankrijk, vermiste kanoërs gevonden

Volgens Franse media werd er een grote zoekactie op touw gezet om achttien vermiste kanoërs te vinden. NU.nl nam dat bericht over. Later op donderdag weersprak de prefect van het departement Gard dat sprake was van vermiste kanoërs. Volgens de prefect en de brandweer baseerden de media zich op de verkeerde bronnen.

Wel zijn enkele honderden mensen geëvacueerd van campings die in de buurt van de Ardèche liggen. De rivier is op enkele plaatsen buiten de oevers getreden en daarom zijn de campinggasten in veiligheid gebracht.

Zo zijn in totaal 126 Duitse tieners geëvacueerd van hun vakantiebestemming in Saint-Jean-de-Peyrolas in het noorden van het departement Gard. Ze waren op zomerkamp. Zeven van hen moesten worden opgenomen in een ziekenhuis.

Een van de begeleiders van de tieners, een zeventigjarige man, is vermist. Hij was in zijn caravan voor het noodweer gaan schuilen. Die caravan werd meegesleurd toen het water plotseling begon te stijgen.