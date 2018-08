Nederlands vliegtuigje neergestort in Duitsland, twee inzittenden omgekomen

Het neergestorte privétoestel is een Beech G58 Baron, aldus de regionale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets naar buiten gebracht.

Het toestel was rond 11.00 uur opgestegen. Ongeveer een uur later, bij de landing in Münster, ging het mis. Het ging om een vlucht waarbij de piloot bepaalde manoeuvres moest doen om een vliegbrevet te halen of te behouden.

Volgens de regionale krant Westfälische Nachrichten zaten een piloot en een examinator in het toestel, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen.

Vanwege het fatale ongeluk is het vliegverkeer op de luchthaven tijdelijk stilgelegd.

Lelystad Airport zegt niets over de identiteit van de twee slachtoffers. Volgens een woordvoerder zou het toestel donderdagavond terugkeren naar Lelystad.

