Escalatie in conflict Israël-Gaza, onderhandelingen in gevaar

De Verenigde Naties (VN) en Egypte zijn momenteel aan het bemiddelen in de onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.

De escalatie van het conflict begon woensdagochtend. Volgens het Israëlische leger beschoten Hamasstrijders woensdag een Israëlisch legervoertuig. Israëlische tanks openden daarop ook het vuur, waarbij twee Palestijnse militanten om het leven kwamen.

Woensdagmiddag volgde het antwoord van Hamas: tientallen raketten werden vanuit Gaza afgeschoten en belandde in het zuiden van Israël. In de stad Sderot raakten hierdoor meerdere mensen gewond.

Woensdagavond voerde de Israëlische luchtmacht aanvallen uit. waarbij ruim 140 militaire doelen werden geraakt op twintig verschillende locaties in Gaza. Hierbij kwamen volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid drie mensen om.

Donderdag werd er een langeafstandsraket vanuit Gaza gelanceerd, deze belandde in een onbewoond gebied buiten de Israëlische stad Beersheba, de grootste stad in Zuid-Israël.

Vredesbesprekingen waren in 'vergevorderd stadium'

VN-gezant voor het Midden-Oosten Nickolay Mladenov uitte donderdag zijn zorgen over de recente escalatie. "Ik ben diep verontrust over de recente escalatie van geweld tussen Gaza en Israël", schrijft de VN-gezant. "Met name door de raketten die vandaag afgevuurd zijn in de richting van gemeenschappen in Zuid-Israël."

Eerder in de week werd er nog positief gesproken over een mogelijk akkoord over een staakt-het-vuren. Een Palestijnse topfunctionaris zei woensdag tegen Al Jazeera dat de onderhandelingen in een "vergevorderd stadium" waren.

Het hoofd van het Israëlische parlementaire comité voor buitenlandpolitiek en defensie, Avi Dichter, beaamde dit. "Ik hoop zeer dat we op het punt staan een nieuwe dag te zien aanbreken in de Gazakwestie", zei hij tegen journalisten.

Kans op een akkoord lijkt nu minimaal

Israëlische functionarissen zeiden in het weekend dat ze in ruil voor rust in de Gazastrook bereid waren om een commerciële grensovergang weer te openen. Deze was gesloten nadat er natuurbranden waren uitgebroken die aan waren gestoken door brandende vliegers en ballonnen. Ook zouden de Palestijnen bij dit akkoord een groter gebied krijgen om in te vissen.

Na het geweld van woensdag lijkt de kans op een akkoord tussen de partijen echter minimaal te zijn. "Onze collectieve inspanningen hebben er tot dusver voor gezorgd dat de situatie niet is geëxplodeerd", vervolgt Mladenov in zijn verklaring. "Als de huidige escalatie niet binnen de perken wordt gehouden, kan de situatie snel verslechteren en verwoestende consequenties hebben voor iedereen."

Vergeldingsacties van Israël

De represailles van Israël zullen mogelijk een vervolg krijgen de komende dagen. Over de mate daarvan is nog weinig bekend. Woensdag waarschuwde een Israëlische legerofficier op Twitter voor verdere vergeldingen.

"De manier waarop het nu gaat is belangrijk. Hamas zal in de komende uren gaan begrijpen, net als in de afgelopen maanden, dat dit niet de manier is waarop ze verder willen gaan."

Israel Katz, de Israëlische minister van Transport, kwam dit weekend met dreigende taal over het conflict. "De situatie in Gaza heeft één uitkomst: of een akkoord, of oorlog." Katz gaf daarbij aan een voorkeur te hebben voor een akkoord tussen de twee partijen, met steun van Egypte.

Protesten langs de grens

In de laatste vier maanden is het geweld flink toegenomen, met name aan de grens tussen Israël en Gaza. Hierbij zijn volgens de gezondheidsdienst van Gaza ruim 160 Palestijnen om het leven gekomen door toedoen van het Israëlische leger.

De meeste doden en gewonden vielen bij wekelijkse door Hamas georganiseerde protesten. De Palestijnen willen een beëindiging van de blokkade van Gaza en een recht op terugkeer naar Israëlisch grondgebied.

Volgens Israël zijn de protesten een dekmantel voor aanvallen van Hamas. Hierbij wijzen ze naar de dood van een Israëlische soldaat, die tijdens zo'n protest werd neergeschoten. Ook werden grote stukken landbouwgrond aan de grens in brand gestoken door Palestijnse brandende vliegers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!