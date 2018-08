Rusland boos over sancties VS vanwege beschuldiging vergiftiging Skripal

Washington heeft nieuwe strafmaatregelen tegen Rusland aangekondigd vanwege een moordpoging op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en diens dochter in Engeland.

Rusland heeft steeds ontkend daar iets mee te maken te hebben. De ambassade zegt dat Moskou juist voorstander is van een ''open en transparant onderzoek'' naar het incident in Salisbury.

Washington denkt wel degelijk over genoeg bewijs te beschikken dat Rusland achter de aanval zat. De Russische ambassade zegt woensdag op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd te zijn over de nieuwe strafmaatregelen, die later van kracht worden.

''We zijn eraan gewend geraakt dat we geen feiten of bewijs te zien krijgen'', sneerde de ambassade in een verklaring.