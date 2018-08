Asielaanvraag van Zimbabwaans oppositielid in Zambia afgewezen

De aanhouding was een dag eerder al bekendgemaakt, maar de details waren nog onduidelijk. Biti is overgedragen aan de autoriteiten in zijn thuisland.

Biti had zich woensdag gemeld bij de Zambiaanse grens na zich dagenlang te hebben schuilgehouden. De politicus zou bij de grensovergang korte tijd zijn vastgehouden, maar mocht uiteindelijk wel Zambia in. Zijn verblijf in het land bleek echter van korte duur.

De advocaat van Biti zegt dat een Zambiaans gerechtshof de uitzetting tevergeefs had verboden. "We probeerden het gerechtelijk bevel te overhandigen aan de immigratie-agenten die hem onder politiebewaking in een school hadden ondergebracht", verklaart de jurist. "Maar zij weigerden het bevel in ontvangst te nemen."

VN-organisatie roept op tot onderzoek

De VN-vluchtelingenorganisatie heeft Zambia opgeroepen de kwestie snel te onderzoeken. ''Er is gemeld dat de autoriteiten hem overdroegen aan zijn thuisland, in weerwil van een gerechtelijk bevel'', meldt de UNHCR. De organisatie benadrukt dat vluchtelingen niet mogen worden teruggestuurd als hun leven mogelijk in gevaar is.

De Zambiaanse regering zegt dat Biti niet in aanmerking kwam voor asiel, omdat Zimbabwaanse burgers in hun thuisland niet hoeven te vrezen voor hun leven. Minister Dora Siliya (Informatie) stelt dat de uitspraak van de rechtbank te laat kwam om de uitzetting van de politicus te verhinderen.

Biti verdacht van geweld na verkiezingen

Inwoners van Zimbabwe mochten vorige week een nieuwe president kiezen. Biti en acht andere kopstukken van de oppositie worden verdacht betrokkenheid bij het geweld dat oplaaide na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten.

Aanhangers van de oppositie waren het niet eens met de herverkiezing van president Emmerson Mnangagwa en besloten de straat op te gaan. De situatie liep flink uit de hand. Bij de ontstane onrust kwamen zeker zes mensen om het leven.

Tijdens de afgelopen verkiezingen vormde de partij van Biti een alliantie met Nelson Chamisa, de belangrijkste uitdager van Mnangagwa. De oppositie denkt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

