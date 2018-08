Amerikaanse senator: 'Russen hebben verkiezingssystemen Florida gehackt'

De senator doet zijn uitspraken tegen de krant Tampa Bay Times. Vorige maand heeft Nelson samen met de Republikeinse senator Marco Rubio een brief geschreven aan de regionale toezichthouders bij de verkiezingen in de staat over potentiële bedreigingen.



"Wij kregen van de voorzitter van de inlichtingencommissie van de senaat het verzoek om de toezichthouders in Florida te laten weten dat de Russen in hun systeem zitten", zei Nelson tegen de krant. De afdeling die toeziet op de verkiezingen ontkent dat het informatie heeft ontvangen om de verdenking van infiltratie te staven.



Nelson is kandidaat voor de Democraten voor zijn herverkiezing. Tegenstander van de Republikeinen bij de congresverkiezingen in november is Rick Scott, die nu nog gouverneur van Florida is.

