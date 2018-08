Gemeenteraad New York neemt maatregelen tegen taxidiensten Uber en Lyft

In het pakket met maatregelen is ook opgenomen dat taxichauffeurs die werken via deze diensten ook een minimumloon moeten krijgen. Op dit moment verdienen de meeste chauffeurs minder dan het minimumloon, waardoor ook de reguliere taxichauffeurs flink minder zijn gaan verdienen vanwege de concurrentie.

De inkomensdaling heeft volgens de vakbond veel chauffeurs gedemoraliseerd. De afgelopen maanden hebben zes taxichauffeurs zelfmoord gepleegd.



Het plan van de gemeenteraad is er ook op gericht om de verkeersdrukte in de stad tegen te gaan. Vorig jaar waren er 80.0000 taxi's die werken via app-diensten in de stad. In 2015 waren dat er nog 12.600. In totaal zijn er 14.000 reguliere taxi's in New York.

Stijging van prijzen en langere wachttijden

De vakbond is tevreden met het besluit van de gemeenteraad. Volgens hen is New York de eerste stad in de Verenigde Staten die de rechten van chauffeurs vastlegt in de wet.



Uber heeft in een reactie vijf miljoen New Yorkers een mail gestuurd waarin het bedrijf waarschuwt dat de prijzen van de dienst zullen gaan stijgen. Ook zullen de wachttijden toenemen en zal de service van de dienst aan de randen van de stad verslechteren. Ook Lyft waarschuwt dat het lastiger wordt om een taxi te vinden.

