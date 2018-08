VS legt Rusland sancties op voor gifaanval oud-dubbelspion in VK

Volgens de VS is vastgesteld dat Moskou achter de moordaanslag zat. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat Rusland "chemische of biologische wapens heeft gebruikt en daarmee internationale wetten heeft geschonden, of chemische of biologische wapens tegen zijn eigen burgers heeft gebruikt".

Rusland ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag op de Skripals.

Het Amerikaanse Congres had de regering-Trump twee maanden gegeven om te bepalen of Rusland het internationale recht heeft geschonden.

Die deadline verliep zonder taal of teken vanuit het Witte Huis. De voorzitter van het buitenlandcomité van het Huis van Afgevaardigden, de Republikein Ed Royce, riep Trump eind juli op om woensdag voor het middaguur te reageren.

De eerste ronde van sancties zal waarschijnlijk een beperkt effect hebben, omdat zaken zoals het exporteren van wapens naar Rusland al zijn verboden onder bestaande sancties.

Een nieuwe toevoeging is dat er ook geen zogeheten vertrouwelijke veiligheidsgoederen - zoals apparatuur en onderdelen voor de luchtvaartindustrie - meer mogen worden verkocht aan Rusland.

De sancties gaan "op of rond 22 augustus in", aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Britse regering liet weten blij te zijn met de Amerikaanse maatregelen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de krachtige internationale respons op het gebruik van het zenuwgas een duidelijke boodschap aan Rusland is dat het provocerende en roekeloze gedrag van dat land niet wordt getolereerd.

VN-inspecties op Russisch grondgebied

Tenzij Rusland "betrouwbare garanties" geeft dat het in de toekomst geen chemische wapens meer zal gebruiken en toestaat dat er inspecties op Russisch grondgebied worden uitgevoerd door de VN, volgt er een tweede ronde van zwaardere sancties.

Die kunnen onder meer bestaan uit het beperken van de diplomatieke betrekkingen, het verbieden van alle vluchten van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij Aeroflot vanuit en naar de VS en een nagenoeg volledig import- en exportverbod.

De oud-dubbelspion Sergei Skripal (67) en zijn dochter Yulia (33) werden in maart bewusteloos gevonden op een bankje in de Engelse stad Salisbury. De Britse autoriteiten stelden vast dat het paar was vergiftigd met het zenuwgif Novichok, van Sovjet-makelij, dat op de deurklink van de voordeur van het huis van Skripal was aangebracht.

Afgelopen maand kwam ook een Brits koppel in aanraking met het gif. Het ging om hetzelfde zenuwgas dat was gebruikt bij de aanslag op de Skripals. Een van de slachtoffers, de 44-jarige Dawn Sturgess, overleed eerder deze maand. Haar partner Charlie Rowley ligt nog in het ziekenhuis.

Er zouden bij de Britse politie twee Russische verdachten in beeld zijn voor de aanslag op de Skripals, meldden bronnen betrokken bij het onderzoek. Die berichten werden medio juni stellig ontkend door de Britse minister van Veiligheid, Ben Wallace.

Trump ook in eigen partij onder vuur

De Amerikaanse president Donald Trump ligt ook in zijn eigen Republikeinse partij onder vuur vanwege zijn opstelling ten opzichte van Rusland.

Trump trof vorige maand zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin in het Finse Helsinki. Na die bijeenkomst zei hij onder andere dat hij Poetin geloofde toen die hem verzekerde dat Rusland niet heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden, ondanks rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten die het tegendeel beweren.

Na een golf van ophef in de VS beweerde Trump dat hij het tegenovergestelde had willen zeggen, maar zich had versproken.