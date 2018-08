Grote brand in Portugese Algarve kan nog dagen duren

De autoriteiten hebben woensdag nog 120 extra brandweerlieden naar de toeristische streek in het zuiden gestuurd.

In totaal houden nu 1450 mensen zich met groot materieel, waaronder een tiental vliegtuigen, bezig met de bestrijding. Ondanks hun inspanningen verspreidt het vuur, dat vrijdag oplaaide, zich van de heuvels bij Monchique gestaag richting de kust.

Costa vertelde op tv dat de voorbije week in Portugal, terwijl er een verzengende hittegolf over het land trok, meer dan 500 branden zijn geblust. ''Maar over een raakten we de controle kwijt. Dat is een operatie die nog dagen zal duren. Het is een illusie te denken dat het een kwestie is van uren om het vuur uit te krijgen.''

Er zijn tot dusver geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Vorig jaar werd Portugal ten gevolge van de extreme droogte ook geteisterd door bosbranden, die 114 mensen het leven kostten. Dat kwam de regering van Costa op zware kritiek te staan.

Die heeft inmiddels veel geïnvesteerd, onder meer in personeel, om herhaling van zo'n drama te voorkomen. Nadruk lag op het snel kunnen evacueren van bewoners bij dreigend gevaar. Belangrijk was ook het weghalen van veel licht ontvlambaar kreupelhout. Volgens Costa zijn rond Monchique bijna 200 mensen uit hun huizen gehaald en in veiligheid gebracht. Ongeveer dertig personen zijn medisch behandeld wegens brandwonden en het inademen van rook.