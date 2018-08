Kopstuk van Zimbabwaanse oppositie opgepakt

Volgens de advocaat is niet kenbaar gemaakt waarom Biti is gearresteerd. Hij is het eerste kopstuk van de oppositie dat is opgepakt sinds president Emmerson Mnangagwa is herkozen.

Tijdens de afgelopen verkiezingen vormde de partij van Biti een alliantie met Nelson Chamisa, de belangrijkste uitdager van Mnangagwa.

Hoewel de aanloop naar de verkiezing van vorige week relatief vreedzaam verliep, escaleerde de situatie na de stembusgang alsnog. De oppositie denkt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

Meerdere aanhangers van Chamisa werden aangehouden vanwege betrokkenheid bij het geweld. Sommigen zijn op borgtocht weer vrijgelaten. Zeker zes mensen zijn door het genoemde geweld om het leven gekomen.

De Zimbabwaanse autoriteiten hadden eerder gezegd Biti te willen arresteren. Maar wat de officiële aanklacht inhoudt, is volgens zijn advocaat niet bekend. Hij zegt dat Biti zijn leven niet zeker is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!