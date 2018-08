Zittingen over dood Ivana Smit (18) gaan van start met horen getuigen

In Maleisië vinden acht zittingen over de dood van Ivana Smit (18) plaats. Ze werd in december 2017 dood gevonden in Kuala Lumpur.

De jonge vrouw is van de twintigste verdieping van een flatgebouw gevallen. Ze kwam op de zesde verdieping terecht.

Smit had gefeest met een Amerikaans echtpaar. Het stel woonde in de flat. Het echtpaar claimt niets met haar dood te maken te hebben gehad.

De man heeft aan de rechter verteld hoe hij het lichaam van het model vorig jaar op 7 december heeft aangetroffen. Dit heeft Sébas Diekstra, de advocaat van de nabestaanden, aan NU.nl laten weten.

De 41-jarige Maleisiër kwam op die dag 's middags thuis van zijn werk. Het viel hem op dat zijn balkonoverkapping kapot was. Hij realiseerde zich dat iemand door de overkapping was gevallen. Daarna zag hij het lichaam van Smit liggen. "Ze bewoog niet", aldus de flatbewoner.

Woensdag zijn ook twee politiefotografen door de rechter gehoord. De Coroner's Court heeft bekendgemaakt wie nog meer zal getuigen. Volgens De Telegraaf zullen onder anderen de lokale lijkschouwer, politieagenten en vriendinnen van Smit worden opgeroepen. Ook het Amerikaanse echtpaar zou hebben toegezegd te zullen verschijnen. Diekstra liet eerder al weten dat de ouders en grootouders van de jonge vrouw mogelijk ook zullen worden gevraagd om te getuigen.

De woordvoerder van de familie en tevens de oom van Smit laat aan de krant weten dat er uit de lijst van getuigen al veel op te maken valt. Hij mist getuigen die aanwezig waren in de discotheek waar Smit met het Amerikaanse echtpaar was voor ze naar hun woning in het flatgebouw ging.

Familie wil forensisch patholoog laten getuigen

Eerder werd al bekend dat de familie, die in Kuala Lumpur wordt bijgestaan door een advocaat uit Maleisië, graag wil dat forensisch patholoog Frank van de Goot wordt gehoord.

Uit zijn onderzoek is gebleken dat Smit al letsel had voordat ze van het balkon in Kuala Lumpur viel. Zo had ze een verwonding aan haar achterhoofd en blauwe blekken op beide bovenarmen. Dat kan erop duiden dat ze was vastgepakt.

Er wordt nog geen schuldige aangewezen

De Coroner's Court zal in acht zittingen bepalen of de dood van Smit verdacht is. De rechter zal hierbij niets zeggen over de eventuele schuld van mensen.

Familieleden - onder wie de moeder en de oom van Smit - zijn deze week naar Maleisië gevlogen om de zittingen bij te wonen.