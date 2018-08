Saoedi-Arabië stopt alle medische behandelprogramma's in Canada

De oliestaat gaat alle Saoedische patiënten die op dit moment worden behandeld in Canadese ziekenhuizen verplaatsen naar ziekenhuizen buiten Canada. Het stopzetten van de behandelsprogramma's is de nieuwste maatregel in het conflict tussen beide landen.



Canada en Saoedi-Arabië zijn in een conflict nadat de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland vorige week riep om de vrijlating van gearresteerde burgerrechtenactivisten. Een van hen, Samar Badawi, heeft een Canadees paspoort.



Maandag sommeerde Saoedi-Arabië de Canadese ambassadeur om het land binnen 24 uur te verlaten. Ook werd de ambassadeur in Canada teruggeroepen door de oliestaat. Daarnaast bevriest het land alle nieuw handels- en investeringstransacties met Canada en werden vluchten tussen beide landen geschrapt.

