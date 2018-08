Natuurbranden Californië blijven tot volgende maand woeden

Eerder werd bekend dat de huidige natuurbranden de grootste ooit zijn in de Amerikaanse staat. De brandweer verwacht nog tot september bezig te zijn met het blussen van de branden in Mendocino.

Het vuur heeft dinsdag een gebied van 117.639 hectare bereikt. Daarvan is nog geen derde deel onder controle, aldus de brandweer.

Brandweerlieden hebben moeite met achttien grote brandhaarden die door sterke wind gevoed worden en uitbreiden door de lage vochtigheid. Tot dusver zijn er 75 gebouwen in de as gelegd en moesten duizenden mensen hun huis verlaten.

Brandweer krijgt steun vanuit Australië en Nieuw-Zeeland

Verder richting het noorden kwamen zeven mensen om bij een andere natuurbrand. In de regio ontstaan nog altijd branden, wat de werklast van de brandweer enorm verzwaart.

Zo'n veertienduizend brandweerlieden worden ondersteund door meer dan duizend gevangenen en door specialisten uit Australië en Nieuw-Zeeland.

De branden in Mendocino overtreffen die van 2017 in de plaatsen Santa Cruz en Ventura. Die besloegen in totaal 114.078 hectare. De helft van de tien grootste natuurbranden in Californië vond plaats in de afgelopen tien jaar.

