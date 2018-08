Overlevenden aardbeving Lombok na twee dagen uit puin gehaald

De vrouw kon na een urenlange reddingsactie uit de resten van een ingestorte winkel worden gered en de man werd uit het puin van een moskee gehaald. Omwonenden hadden alarm geslagen nadat ze het slachtoffer om hulp hoorden roepen.

De Indonesische autoriteiten hopen meer overlevenden te kunnen redden, maar verwachten ook dat het dodental nog verder zal stijgen. De aardbeving van met een magnitude van 6.9 heeft aan zeker 98 mensen het leven gekost. Minstens 236 mensen raakten gewond.

Ook de schade is enorm. Meer dan twintigduizend Indonesiërs moesten hun beschadigde of ingestorte huizen verlaten.

Na de beving van zondag volgden zeker 230 naschokken, meldt het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG). Lombok werd op 29 juli ook al getroffen door een aardbeving. Dat natuurgeweld heeft aan zeker zeventien mensen het leven gekost.

Evacuatie toeristen kan geruime tijd duren

Veel toeristen proberen ondertussen het eiland te verlaten. Zij stapten dinsdag onder meer op veerboten naar het nabijgelegen eiland Bali.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de capaciteit voor het ophalen van gestrande toeristen beperkt is.

Daardoor zal de evacuatie vanuit Lombok en de Gili-eilanden nog geruime tijd duren. Gestrande toeristen zullen door de Indonesische autoriteiten zo snel mogelijk geholpen worden.

Het ministerie raadt mensen af om te reizen naar het Indonesische eiland Lombok en de nabijgelegen Gili-eilanden.

Wie al in het gebied is, krijgt van het ministerie het advies de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Ook wordt aangeraden contact te houden met de luchtvaartmaatschappij en reisorganisatie en familie op de hoogte te brengen van de situatie.

Op vliegveld is helpdesk ingericht

In de hal van het vliegveld in Tanak Awu is inmiddels een EU-helpdesk ingericht waar toeristen uit de Europese Unie terechtkunnen. Ook medewerkers van de Nederlandse ambassade in Jakarta zijn naar Lombok gekomen om bijvoorbeeld noodreisdocumenten te verstrekken.

''Het grootste probleem is dat Nederlanders niet snel van Lombok weg kunnen. Er zijn gelukkig geen Nederlandse slachtoffers die er slecht aan toe zijn'', zei Rob Swartbol, de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, in het NOS Radio 1 Journaal. Hij noemde een gebroken knie de ernstigste verwonding. Onder de dodelijke slachtoffers zijn geen buitenlanders.

