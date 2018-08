Natuurbrand in Californië is uitgegroeid tot grootste in de geschiedenis

De branden zijn in de provincie Mendocino, ongeveer 150 kilometer ten noorden van San Francisco. Het ministerie van Bosbouw en Brandbescherming laat weten dat de huidige brand bestaat uit twee afzonderlijke vuurgroepen die bij elkaar zijn gekomen.



De verwachting is dat vanwege het hete en droge weer de natuurbranden voorlopig aan zullen houden. De komende dagen worden temperaturen van 43 graden verwacht in Californië. Windvlagen kunnen de branden aanwakkeren.



In totaal zijn er 3.900 brandweermannen ingezet om het vuur te bestrijden. Zij krijgen daarbij hulp van 200 militairen.

De branden in Mendocino overtreffen die van de natuurbranden in de plaatsen Santa Cruz en Ventura in 2017. Die besloegen in totaal 114.078 hectare.

