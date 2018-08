'Turkse diplomaten naar VS om conflict over predikant te bespreken'

De relatie tussen de twee landen is de laatste tijd verslechterd door het proces van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson in Turkije. Hij staat terecht op verdenking van terrorisme en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De Amerikanen eisen al langer zijn vrijlating, maar Turkije liet weten hier geen gehoor aan te geven.

In een reactie daarop heeft de VS sancties opgelegd aan Abdulhamit Gul en Suleyman Soylu, de Turkse ministers voor Justitie en Binnenlandse Zaken. Volgens de VS hebben zij een belangrijke rol gespeeld in het oppakken en vastzetten van Brunson.

Turkije reageerde met tegenmaatregelen. Zo worden eventuele tegoeden van de Amerikaanse ministers van Justitie en Veiligheid in het land bevroren.

Volgens CNN Türk zouden Ankara en Washington voor het gesprek op bepaalde punten al voorwaarden overeengekomen. Deze zijn niet verder toegelicht. De Turkse regering was niet beschikbaar voor commentaar.

