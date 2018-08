Zeker zestig mensen neergeschoten tijdens gewelddadig weekend in Chicago

Tien personen kwamen om het leven. Volgens de politie zijn bijna alle schietpartijen gerelateerd aan bendes. Arrestaties zijn er nog niet verricht.

De meeste schietpartijen gebeurden in de nacht. Tijdens de eerste drie uur van zondag werden dertig mensen neergeschoten, vooral in het zuiden en het westen van de stad. In die periode vonden er drie grote schietpartijen plaats, waarbij minstens drie mensen werden geraakt.

Volgens de politie vielen de meeste gewonden doordat bendeleden op grote groepen mensen schoten, waarbij het niet uitmaakte wie er werd geraakt.

"Iedereen in deze stad is er klaar mee", zei politie-inspecteur Eddie Johnson maandag volgens de BBC. "Door als gemeenschap niets te doen, blijven we de boodschap sturen dat het prima is om deze misdaden te begaan."

'Agenten slapen niet naast deze personen'

Hij stelt dat de politie van Chicago het beter kan doen, maar roept de gemeenschap op om iets te doen. "De agenten in deze stad slapen niet naast deze personen", aldus Johnson. "Ze houden de politie en de burgemeester verantwoordelijk, maar zelf hoor je ze nooit zeggen dat ze moeten stoppen met schieten."

Burgemeester Rahm Emanuel is het met Johnson eens en vindt ook dat de gemeenschap zich feller moet uitspreken.

Chicago heeft al jaren last van wapengeweld. Ondanks het hoge aantal schietpartijen van afgelopen weekend, neemt het aantal schietpartijen wel af in de stad. Chicago Tribune becijferde dat er in de eerste helft van dit jaar 532 schietpartijen minder waren dan in dezelfde periode vorig jaar.