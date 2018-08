Indonesië vreest verdere stijging dodental door aardbeving Lombok

Bij de zoektocht naar mensen die sinds de aardbeving zijn vermist, worden graafmachines en ander zwaar materieel ingezet. Het agentschap voor rampenbestrijding BNPB meldde dat door de aardbeving van zondag zeker 13.000 huizen zijn verwoest.

De aardbeving had een magnitude van 6.9. Het epicentrum lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok.

In gebieden in de buurt van het epicentrum zijn aardverschuivingen geweest. Ook is er een brug verwoest. Dat maakt het voor hulpverleners moeilijker die regio's te bereiken.

Het belangrijkste ziekenhuis in het noorden van Lombok staat in de stad Tanjung. Dat is door de aardbeving zwaar beschadigd. Medewerkers hebben daarom voor mensen die door de natuurramp gewond zijn geraakt bedden neergezet onder de bomen en in een tent.

De schade is vooral op het noorden van het eiland groot. Vele huizen zijn ingestort. Een groot aantal mensen blijft buiten slapen uit angst voor naschokken. Volgens de Indonesische autoriteiten zijn minstens twintigduizend mensen hun huis kwijt.

Toeristen zitten vast

Honderden toeristen zitten nog altijd vast op Lombok. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Jakarta zijn maandag op Lombok aangekomen om mensen te helpen.

Er is een helpdesk ingericht voor toeristen uit de Europese Unie. Deze desk is gevestigd in de hal van het vliegveld en niet in het Dmax Hotel in de buurt van de luchthaven, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken eerder had gemeld.

De medewerkers kunnen als het nodig is noodreisdocumenten aanmaken, aldus het ministerie. De ambassadeur in Jakarta, Rob Swartbol, is inmiddels teruggekomen van zijn vakantie. Hij geeft vanuit de ambassade leiding aan de hulpverlening voor getroffen landgenoten.

Wie vragen heeft, kan zowel vanuit Lombok als vanuit Nederland contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie +31247247247. Ook op buureiland Bali is voor Nederlandse toeristen een hulppost ingericht.

