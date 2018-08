'Britten vragen Russen om uitlevering van verdachten aanval met zenuwgas'

Volgens de krant The Guardian, die bronnen van de overheid en geheime dienst opvoert, is de tekst van het uitleveringsverzoek opgesteld en ligt die klaar om naar Rusland te worden verstuurd.

De twee worden verdacht van het plegen van de aanslag met het zenuwgas op de Russische voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. Zij werden begin maart bewusteloos op een bankje in Salisbury aangetroffen. Beiden overleefden de aanslag, maar waren maandenlang ziek.

Novichok is een chemisch wapen dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.

Groot-Brittannië heeft Rusland beschuldigd van de vergiftiging. De Russen hebben dit ontkend. Volgens de Russische grondwet is het niet toegestaan om Russische burgers uit te leveren aan andere landen.

Bij het onderzoek zijn honderden Britse agenten en inlichtingenmedewerkers betrokken. Zij hebben de activiteiten van de twee Russen gereconstrueerd. Dat begint vanaf het moment dat ze het koninkrijk binnenkwamen, tot het moment dat ze weer vertrokken.

Gif zat vermoedelijk in parfumflesje

Vorige maand kwam de Britse vrouw Dawn Sturgess in het nabijgelegen Amesbury om het leven nadat ze in contact was gekomen met een klein flesje Novichok.

Onderzoekers vermoeden dat Novichok middels een parfumspray was aangebracht op de deurknop van de Skripals. Waarschijnlijk is het flesje met de substantie elders in de stad weggegooid en gevonden door Charlie Rowley, die het later aan zijn vrouw Sturgess gaf.

De twee werden later opgenomen in het ziekenhuis. De overleden vrouw heeft vermoedelijk de substantie op haar polsen gesmeerd, waardoor ze in contact kwam met een hoge dosis Novichok.

Onderzoekers zijn nog bezig om de monsters die zijn genomen bij het huis van de Skripals te vergelijken met het parfumflesje.

De Russische Ambassade in Groot-Brittannië zei maandag dat het geen officieel verzoek van Londen had ontvangen om Russen uit te leveren. "Wij vertrouwen dergelijke ongecontroleerde en valse mediaberichten helemaal niet", aldus een ambassadewoordvoerder tegen persbureau TASS