Amerikaans stel zit mogelijk achter diefstal duur schilderij De Kooning

Het schilderij met een waarde van bijna 140 miljoen euro werd na ruim dertig jaar aangetroffen op de slaapkamer van het inmiddels overleden stel.

In 1985 werd het schilderij op de Amerikaanse feestdag Thanksgiving uit het University of Arizona Museum of Art in de stad Tucson gestolen.

Jerry en Rita Alter verbleven op dat moment in de buurt van het museum. De twee waren vanwege de feestdag bij vrienden op bezoek.

Een dag later bezochten een man en een vrouw het museum. Zij konden vlak voor openingstijd al naar binnen, omdat een medewerker ook naar binnen liep. De bewaker vond het geen probleem, want het museum ging al bijna open voor het publiek.

De vrouw begon te praten met de bewaker terwijl de man doorliep naar de tweede etage. Enkele momenten later kwam hij terug naar beneden, waarna de twee het museum weer verlieten. De bewaker ging naar boven om te kijken waar de man was geweest en zag toen een lege lijst waarin Koonings schilderij Woman-Ochre had moeten hangen.

Ten tijde van de diefstal waren er geen beveiligingscamera's in het museum. De politie vond ook geen vingerafdrukken van de mogelijke dief. Wel had een getuige het over een roestkleurige sportwagen die wegreed, maar een kenteken ontbrak in de getuigenis.

Meerdere aanwijzingen voor diefstal door stel

Jerry Alter overleed in 2012 en zijn vrouw Rita vijf jaar later in 2017. Na hun dood werd een familielid aangesteld om hun woning en bezittingen te verkopen. Door de verkoop werd het schilderij ontdekt op hun slaapkamer. Uiteindelijk kwam het werk via een tussenhandelaar terug bij het museum in Arizona.

Verschillende mensen lieten de autoriteiten weten dat de man en vrouw voorheen ook een rode sportwagen in bezit hadden, mogelijk was dat de roestkleurige auto die door de getuige werd gezien. De auto kwam ook voor in videobeelden van het stel.

Ook kleding in bezit van het stel komt overeen met beschrijvingen van de bewaker. En een foto van het stel toont overeenkomsten met een compositietekening die na de diefstal gemaakt werd.

Het schilderij is teruggeven aan het museum. De FBI doet verder onderzoek naar de diefstal en mogelijke betrokkenheid van het duo. Het staat nog altijd niet vast dat zij het werk daadwerkelijk hebben gestolen. Zo is het ook mogelijk dat de twee het werk hadden gekocht zonder iets te weten over de waarde of oorsprong van het werk.