Elf verwaarloosde kinderen gered uit zelfgemaakt wooncomplex in VS

De kinderen hadden geen toegang tot vers water en droegen vodden, maakt de lokale sheriff bekend. "De enige voedingsmiddelen die we zagen, waren een paar aardappels en wat rijst."

Twee mannen en drie vrouwen, vermoedelijk de moeders van de kinderen, zijn opgepakt. Na verhoor zijn de vrouwen weer vrijgelaten. Volgens Amerikaanse media lijken ze "gehersenspoeld". Het is onbekend wie het wooncomplex heeft gemaakt en waarom de groep mensen daar verbleef.

De gebouwen lagen deels onder de grond. Bij de doorzoeking is munitie aangetroffen en een van de verdachten had een vuurwapen. Op foto's is te zien dat de kinderen van een tot vijftien jaar oud onder erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd.

Noodkreet kwam uit het wooncomplex

De agenten vielen het wooncomplex binnen na een noodkreet. In het bericht werd vermeld dat personen verhongerden. Het wooncomplex werd al in de gaten gehouden, omdat een ontvoerd driejarig jongetje daar met zijn vader zou verblijven. Dit kind is niet in het complex aangetroffen.

"Geen van de volwassenen heeft verteld waar de vader en het kind nu zijn, maar het is aannemelijk dat ze hier enkele weken geleden nog wel waren", aldus de sheriff.