Dodental aardbeving op Indonesisch eiland Lombok loopt op naar 91

91 doden en meer dan 200 gewonden na zware aardbeving op Lombok

Dodental loopt waarschijnlijk nog op, nog steeds meldingen van personen onder puin

Toeristen proberen Indonesisch eiland te ontvluchten, extra vliegtuigen ingezet

Mensen brengen uit angst de nacht in buitenlucht door

De meeste slachtoffers vielen in het noorden van het eiland en lagen onder het puin van ingestorte gebouwen.

Ook op het nabijgelegen eiland Bali waren twee doden te betreuren. De rampenbestrijding verwacht dat het dodental snel zal oplopen, omdat er steeds meer meldingen binnenkomen over mensen die onder het puin zijn gevonden.

Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er precies zijn gevallen. De autoriteiten spreken van zeker 209 gewonden.

Lombok werd zondag getroffen door een beving met een magnitude van 6.9. De beving vond volgens USGS plaats op 31 kilometer diepte, aan de noordkant van het eiland.

Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer negentig minuten na de beving weer ingetrokken.

Toeristen ontvluchten eiland, lange rijen op vliegveld

Een dag na de zware aardbeving proberen buitenlandse toeristen massaal het Indonesische eiland te verlaten. Op het vliegveld van Mataram staan op maandag lange rijen.

Luchtvaartmaatschappij Garuda zet extra vluchten in. Ook budgetmaatschappij AirAsia probeert meer vliegtuigen naar Lombok te sturen, zei CEO Tony Fernandes op Twitter.

Met boten zijn zo'n duizend toeristen en bewoners geëvacueerd van de Gili-eilanden ten noordwesten van Lombok. De eilanden zijn een populaire toeristische bestemming.

Er zijn op Lombok honderden gewonden gevallen en duizenden huizen verwoest. Ook zitten delen van het eiland zonder elektriciteit en communicatieverbindingen. De Indonesische marine zei dat een schip met hulpgoederen onderweg is.

Alles begon ineens keihard te schudden

De Nederlandse Esther Pordon (29) uit Houten zat tijdens de aardbeving met haar vriend op Gili Air, het eiland dat het dichtst bij Lombok ligt. "We zaten te eten aan het strand toen om 19.45 uur ineens alles keihard begon te schudden voor ongeveer tien seconden. De stroom viel uit, dingen vielen op de grond en mensen begonnen te gillen."

Aanvankelijk was er geen sprake van tsunamigevaar, maar later werd wel een tsunamiwaarschuwing afgegeven. "Bij de haven was paniek, honderden Aziaten die zich in gammele bootjes propten in het pikkedonker. Mensen renden met hun koffers en backpacks alle kanten op."

Samen met andere toeristen zochten Pordon en haar vriend een breed strand op bij een hotel dat stevig leek, omdat ze niet terug naar hun bungalow durfden die meer landinwaarts lag. "De hele nacht hebben we naschokken gevoeld, terwijl we met allerlei andere mensen onder lakens op het strand lagen. Er waren gelukkig ook locals bij met walkietalkies en actuele informatie."

Toeristen op het strand van Gili Air de ochtend na de aardbeving. (Foto Esther Pordon)

Mensen brengen nacht door in buitenlucht uit angst

De woordvoerder van de rampenbestrijding zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen naar schuilplaatsen in de openlucht. Het Rode Kruis meldt dat veel mensen uit vrees voor instortingsgevaar de nacht in de buitenlucht hebben doorgebracht. Ook worden nog veel naschokken gevoeld en dat leidt tot paniek.

Een medewerker van het Rode kruis laat weten dat de hulporganisatie mensen ter plaatse ondersteunt met dekens en psychosociale hulp. De schade in Noord-Lombok is volgens de medewerkers "best aanzienlijk". Er zijn veel huizen verwoest.

Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Deze beving eiste zeventien levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!