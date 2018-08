Trump zegt dat oudste zoon ontmoeting had met Russen over informatie Clinton

De president en zijn zoon hebben altijd gezegd dat de bijeenkomst tussen Trump jr. en de Russen ging over de adoptie van Russische kinderen door Amerikanen.

​In een tweet die Trump op zondag verstuurde zegt de president dat de ontmoeting plaatsvond om informatie te krijgen over Hillary Clinton. Hij noemt de ontmoeting "volkomen legaal" en dat deze plaatsvond in "politieke tijden".

Trump ontkende in de tweet berichten van Washington Post en CNN dat hij bezorgd zou zijn dat zijn oudste zoon vanwege de ontmoeting met de Russen in de juridische problemen zou komen. Hij herhaalde ook dat hij niets wist over de bijeenkomst.

Adopteren van Russische weeskinderen

De speciale aanklager Robert Mueller doet onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingsstrijd van 2016. Een deel van dat onderzoek is gefocust op de ontmoeting tussen Donald Trump jr. en een groep Russen in de Trump Tower op 9 juni 2016.

In een e-mail van de oudste zoon van Trump was te lezen dat hij enthousiast was over de ontmoeting, omdat de Russen mogelijk schadelijke informatie hadden over Clinton. Later zei Trump jr. dat de bijeenkomst vooral was gericht op het lobbyen tegen een sanctie dat Amerikanen geen Russische weeskinderen meer mogen adopteren.

