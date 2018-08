Dodental aardbeving op Indonesisch eiland Lombok stijgt naar 82

De meeste slachtoffers vielen in het noorden van het eiland en lagen onder het puin van ingestorte gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen.

Lombok werd zondag getroffen door een beving met een magnitude van 6.9. De beving vond volgens USGS plaats op 31 kilometer diepte, aan de noordkant van het eiland.

Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer 90 minuten na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Mensen brengen nacht door in buitenlucht

Een woordvoerder van de rampenbestrijding zegt dat duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen naar schuilplaatsen in de openlucht. Hulporganisatie Het Rode Kruis meldt dat veel mensen de nacht in de buitenlucht hebben doorgebracht, uit vrees voor het instortingsgevaar. Ook worden nog veel naschokken gevoeld waardoor mensen steeds in paniek raken.

Een medewerker van Het Rode kruis laat weten dat de hulporganisatie mensen ter plaatse ondersteunt met dekens en psychosociale hulp. De schade in Noord-Lombok is volgens de medewerkers "best aanzienlijk". Er zijn veel huizen verwoest.

Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.

