Drie doden door zware aardbeving op Indonesische eiland Lombok

Volgens het Amerikaanse seismologische instituut USGS was het een beving met een magnitude van 6.9. De beving vond volgens USGS plaats op 10,5 kilometer diepte, aan de noordkant van het eiland.

Tijdens en kort na de beving was er paniek onder bewoners en vakantiegangers. Ooggetuigen melden aan NU.nl dat de beving ook op het naastgelegen eiland Bali voelbaar was. Ook in delen van Java is de beving gevoeld.

Na de zware beving zijn nog vier naschokken waargenomen, waarvan de sterkste een magnitude van 5.4 had.

Mini-tsunami van 13 centimeter

In eerste instantie is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd anderhalf uur na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Het vliegverkeer op zowel Lombok als het naastgelegen Bali is na de beving nog volledig operationeel. "Er is lichte schade op de luchthavens door naar beneden gevallen plafondplaten, maar niemand is daarbij gewond geraakt", meldden de autoriteiten.

Een week geleden was er op Lombok al een beving met een magnitude van 6.4. Als gevolg daarvan vielen zeventien doden en raakten ruim vierhonderd mensen gewond.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!