'Mislukte aanslag met bomdrones op Venezolaanse president Maduro'

Maduro sprak in het centrum van de hoofdstad een militaire parade toe over de staat van de economie, toen vlakbij explosies klonken.

Na het incident verscheen Maduro op televisie. Daar zei hij dat hij na de eerste explosie dacht dat er een technisch mankement was. Daarna zag hij een vliegend voorwerp op enige afstand voor hem ontploffen. Gewelddadige acties tegen zijn bewind "zullen blijven falen", aldus de president.

Volgens Maduro zijn enkele van de daders van de vermeende aanslag gearresteerd.

"Alles wijst op een complot van rechts", zei hij. Maduro schrijft de poging toe aan de vertrekkende Colombiaanse president, Juan Manuel Santos en "extreemrechts" in Venezuela. Die zouden daarbij zijn geholpen door de VS. De financiers van de aanslag zouden in de Amerikaanse staat Florida wonen.

Paniek breekt uit onder soldaten

Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro's vrouw, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden soldaten paniek uitbreekt. Daarna werd de live-uitzending afgebroken. De vermeende drones komen niet niet in beeld.

Er zijn wel vraagtekens of de vermeende aanslag daadwerkelijk een aanslag was. Brandweermannen hebben tegen het Amerikaanse persbureau AP gezegd dat het niet om drones met explosieven ging, maar dat er een gastank is ontploft in een nabijgelegen appartement. Verdere details over die bewering werden niet verstrekt.

Onder de voormalige buschauffeur Maduro is het olierijke Venezuela in een diepe economische crisis geraakt, die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. In sommige delen van het land heerst zelfs acute hongersnood.

De in toenemende mate autoritair regerende Maduro laat zijn veiligheidsdiensten hard optreden tegen demonstraties en oppositiepolitici. Deskundigen waarschuwen dat hij de vermeende aanslag zal aangrijpen om critici nog verder de mond te snoeren.

Vluchtelingenstroom naar buurlanden

Als gevolg van de situatie in Venezuela is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

De Colombiaanse president Santos, die door Maduro verantwoordelijk wordt gehouden, is in de afgelopen maanden zeer kritisch geweest op het bewind van zijn Venezolaanse tegenhanger. In de afgelopen achttien maanden heeft Colombia een miljoen Venezolaanse vluchtelingen opgevangen, aldus de Colombiaanse regering.

Maduro herkozen in mei

In mei werd Maduro voor zes jaar herkozen in verkiezingen die onder meer volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen. De Venezolaanse politieke oppositie is versplinterd en wordt streng onderdrukt.

Het incident op zaterdag zou niet de eerste aanval op de regering van Maduro zijn. Vorig jaar kaapte een politieagent een helikopter en beschoot hij daarmee overheidsgebouwen, naar eigen zeggen omdat Maduro een "dictator" is. Na een lange klopjacht werd hij begin dit jaar doodgeschoten door het Venezolaanse leger.

Eerder vorig jaar vond er ook een militaire couppoging plaats. Een groep officieren en oud-officieren viel een legerbasis aan. Die aanval mislukte en hun leider werd korte tijd later opgepakt.