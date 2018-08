Minstens drie doden door nieuwe uitbraak van ebola in Congo

Meer dan veertig mensen zijn waarschijnlijk besmet met de ziekte, melden de autoriteiten in Congo zaterdag. De ziekte is uitgebroken in het oosten van het land in de provincie Noord-Kivu.

Meer dan achthonderd mensen worden gemonitord door artsen. Behandelcentra zullen gebouwd worden in de steden Mangina, Beni en Goma.

De bron van de uitbraak is waarschijnlijk een onveilig uitgevoerde begrafenis geweest van een 65-jarige vrouw. Familieleden van het slachtoffer tonen symptomen die overeenkomen met die van ebola.

Vorige week kreeg het land nog een uitbraak in het noordwesten onder controle. Die uitbraak zorgde voor 33 doden. De uitbraak van deze week is de tiende sinds de ziekte zich in 1976 voor het eerst onder mensen verspreidde. Vijf van die uitbraken waren sinds 2012 in Congo.