Man aangehouden voor betrokkenheid bij dood van Nederlandse vrouw op Malta

De man is zaterdag voorgeleid, meldt de politie in Malta. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Volgens lokale media is de verdachte een 22-jarige Nederlandse man die een relatie met het slachtoffer heeft gehad. Hij heeft betrokkenheid ontkend.

Dat kan een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet bevestigen. Het ministerie heeft geen officiële bevestiging van een arrestatie ontvangen. Ook heeft er niemand een hulpvraag ingediend.

De woordvoerder laat daarnaast weten dat het onderzoek naar het overlijden van de vrouw nog in volle gang is. Het lichaam van de vrouw werd vrijdagochtend onder verdachte omstandigheden gevonden. Volgens de politie is een "scherp voorwerp" gebruikt.

De politie maakte eerder bekend bij het onderzoek hulp te krijgen van een Nederlandse man. Het slachtoffer verbleef al enige tijd op Malta.

