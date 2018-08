Chili verbiedt plastic tasjes in winkels

In de tussentijd krijgen klanten volgens de BBC slechts twee plastic tassen per persoon mee. Bedrijven die deze regel overtreden riskeren een boete van 370 Amerikaanse dollar (rond de 319 euro).

''We zetten een grote stap in de richting van een schoon Chili", zei president Sebastián Piñera. "We willen van een weggooi-maatschappij naar een gezonde cultuur van recyclen gaan. Er zijn 7,6 miljard mensen op aarde, we kunnen hem niet blijven vervuilen alsof ieder van ons de aarde in zijn bezit heeft."

Volgens het ministerie van Milieu gebruiken Chilenen jaarlijks 3,4 miljard plastic tasjes. Een groot deel daarvan belandt in de Stille Oceaan. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling door plastic een grote invloed heeft op het leven in zee.