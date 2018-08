Accountant Trumps ex-campagneleider Manafort geeft fraude toe

Cynthia Laporta hielp Manafort vanaf 2014 bij zijn belastingaangiftes. Ze vertelde een jury in de rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia dat ze hem hielp de datums op verschillende documenten te vervalsen. Ook werden er andere financiële documenten op frauduleuze wijze in het leven geroepen.

Laporta, die zegt spijt van haar daden te hebben, getuigde tegen haar oud-cliënt in ruil voor haar eigen immuniteit tegen vervolging. Ze is de veertiende getuige die de aanklagers hebben opgeroepen, maar haar getuigenis lijkt tot dusver veruit de meest schadelijke voor Manafort.

Het proces tegen Manafort is de eerste rechtszaak die voortkomt uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Bij zijn onderzoek naar mogelijke inmenging van Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 kwamen ongerelateerde belastende feiten over Manafort naar boven.

De oud-campagneleider wordt verdacht van bankfraude en belastingfraude. Hij zou onder andere inkomsten uit het buitenland hebben geclassificeerd als leningen en zo belastingen hebben ontdoken.

Manafort moet in september ook voor de rechter verschijnen in Washington DC. Daar wordt hij vervolgd wegens witwassen en het zich niet laten registreren als lobbyist ten behoeve van buitenlandse belangen. Manafort was werkzaam als adviseur voor Oekraïne. Dat leverde hem 60 miljoen dollar (52 miljoen euro) op.