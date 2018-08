Politie rondt onderzoek schietpartij Las Vegas af zonder motief te vinden

De man schoot op 1 oktober 2017 vanuit zijn hotelkamer 58 muziekliefhebbers dood en verwondde daarbij ook honderden mensen. Sheriff Joe Lombardo zei dat het nog altijd gissen blijft naar hoe Paddock tot zijn daad kwam.

Lombardo herhaalde vrijdag dat de dader, die ook zichzelf van het leven beroofde, een ''onopvallende man'' was. In de periode voor de bloedige schietpartij vertoonde hij tekenen van psychische problemen. Maar echt duidelijke antwoorden hebben de autoriteiten niet kunnen vinden.

Lombardo vertelde dat het dossier na duizenden manuren is gesloten. Er is geen enkel bewijs gevonden voor een tweede schutter en niemand zal worden aangeklaagd wegens medeplichtigheid. De man die Paddock pantserdoordringende munitie en lichtspoorkogels heeft verkocht, gaat vrijuit.

Verlies van grote som geld was mogelijke aanleiding

In januari van dit jaar zei Lombardo ook al dat het motief van Paddock een groot raadsel is. Hij had geen afscheidsbrief of verklaring achtergelaten. Het verlies van een grote som geld was mogelijk de aanleiding voor de schietpartij.

Eerder bleek dat Paddock veelvuldig op internet had gezocht naar tactieken van SWAT-teams. Dat zijn speciale eenheden van de Amerikaanse politie. Daarnaast waren er op zijn computer ook honderden foto's van kinderporno gevonden.

Schietpartij duurde elf minuten

De schietpartij in oktober 2017 duurde elf minuten. In die tijd vuurde Paddock met automatische wapens vanuit zijn hotelkamer. In en buiten de hotelkamer had hij camera's opgehangen om te controleren of er agenten in de buurt waren. Toen agenten zijn kamer naderden, pleegde hij zelfmoord.

In de hotelkamer lagen in totaal 23 vuurwapens en in de woning van Paddock nog eens 19. Het incident in Las Vegas geldt als de dodelijkste schietpartij in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten.