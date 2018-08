Handlangers opgepakt in Tunesië om mogelijke banden met Keulse terrorist

Terrorist Sief Allah H. was van plan op een drukke plek in Duitsland namens Islamitische Staat (IS) een aanslag te plegen met de dodelijke stof ricine.

In zijn woning werd half juni een aanzienlijke hoeveelheid ricine aangetroffen. Ook zijn echtgenote zit inmiddels vast op verdenking van medeplichtigheid.

Het Duitse openbaar ministerie gaat ervan uit dat H. ten minste twee helpers had in het buitenland. Of dat om de nu opgepakte personen in zijn geboorteland gaat, is nog onduidelijk.

De autoriteiten in Tunis vertelden dat een van hen met H. had afgesproken op dezelfde tijd een bomaanslag te plegen in Tunesië. De andere verdachte zou H. valse papieren hebben bezorgd.