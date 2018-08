Nederlandse vrouw (30) dood gevonden op Malta, signalen wijzen op misdrijf

Het lichaam van de vrouw is onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie op Malta meldt dat er een onderzoek is gestart. "Een man met de Nederlandse nationaliteit helpt hierbij", aldus de agenten.

De familie van de vrouw is door het ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld. Het slachtoffer verbleef al enige tijd op Malta, maar komt uit Nederland. Haar lichaam is om 6.20 uur (lokale tijd) aangetroffen in de gemeente Santa Venera.

"Het lijkt erop dat een scherp object is gebruikt", meldt de politie. Lokale media zeggen dat de vrouw in haar keel is gesneden en dat er een verdachte is opgepakt. De politie en het ministerie kunnen dit nog niet bevestigen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!