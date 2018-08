Lichaam van in Laos vermiste Nederlander (30) gevonden

De man, die met zijn vriendin op wereldreis was, ging met twee vrienden uit Nederland en onder begeleiding van een gids meerdere dagen kajakken in de jungle.

Op de laatste dag kapseisden twee van de vier kajakken, nadat de groep door een harde stroming overrompeld werd. Drie mannen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Lahuis verdween onder water en de anderen konden hem niet vinden. Er werd niets meer van hem vernomen.

De zoekactie werd daarna uitgebreid met de hulp van vrijwilligers en de lokale autoriteiten. Er werd in onder meer de rivier en nabijgelegen dorpen in het gebied gezocht.

Lichaam gevonden in een afgelegen gebied

Het lichaam van de Nederlander is vrijdag enkele tientallen kilometers stroomafwaarts van de plek van het ongeval gevonden, in een afgelegen gebied. Een broer van de man heeft het lichaam geïdentificeerd.

"De familie van Mattijn is diep geraakt door het trieste nieuws, maar ze zijn dankbaar voor alle steunbetuigingen en donaties die ze hebben ontvangen voor de zoekactie", melden de nabestaanden in een verklaring.

Met een crowdfundingactie haalden de ouders geld op om een zoektocht met een helikopter naar hun zoon te financieren. Binnen een dag werd bijna 43.000 euro opgehaald. De zoekactie met de helikopter was donderdag van start gegaan. Over de uiteindelijke kosten heeft de familie nog geen duidelijkheid.

Familie werkt aan terugkeer van Lahuis

De familie vraagt om rust in deze moeilijke periode. "We hebben tijd en ruimte nodig om alles te doen wat nu nodig is om onze dierbare Mattijn thuis te krijgen."

Er worden voorbereidingen getroffen om het lichaam terug naar Nederland te brengen. Hoe snel het terug naar Nederland kan worden gebracht, is nog niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of de autoriteiten van het Zuidoost-Aziatische land nader onderzoek willen doen.

