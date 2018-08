Nederlandse verdrinkt in rivier Canada, man overlijdt in Kroatië na val van muur

Het slachtoffer in Canada is een vrouw van ongeveer zestig jaar oud, melden lokale media. Haar man getuigde dat ze was uitgegleden en in de rivier de Campbell verdween.

De politie is direct na een melding over het incident een zoekactie gestart. Na enkele uren werd het lichaam van de vrouw verderop in de rivier gevonden door reddingswerkers, meldt de krant Campbell River Mirror.

De echtgenoot wordt volgens de lokale krant ter plaatse bijgestaan door een Nederlands sprekende agent en het Nederlandse consulaat. Hij zou hebben verklaard dat zijn vrouw een appel probeerde te pakken toen ze viel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw, maar kan verder nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer doen.

Man overleden na val in Zadar

In Kroatië is een 21-jarige man overleden in de havenstad Zadar. Hij raakte ernstig gewond toen hij van een stadsmuur was gevallen, meldt de Kroatische nieuwssite Azadar.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

