WHO waarschuwt voor gebrek aan vaccins na nieuwe ebola-uitbraak Congo

De zeer besmettelijke ziekte brak deze week opnieuw uit in Congo, kort nadat in het land een eerdere uitbraak onder controle was. De eerste besmetting van de uitbraak van deze week was waarschijnlijk in mei.

Inmiddels is bekend dat twintig mensen door de huidige uitbraak zijn overleden en veel meer mensen ziek zijn geworden. Ook twee gezondheidswerkers zijn besmet geraakt.

Het is nog niet duidelijk om welke variant het gaat. Als het gaat om de Zaïre-variant van de ziekte, dan zijn er mogelijk niet genoeg vaccins, zegt topfunctionaris Peter Salama van de WHO.

De uitbraak van deze week is de tiende ebola-uitbraak in Congo sinds de ziekte zich in 1976 voor het eerst onder mensen verspreidde. Sinds 2012 is de ziekte al zes keer uitgebroken.

De eerste symptomen van ebola zijn koorts, spierpijn, hoofdpijn en keelpijn, waarna uitslag, braken, diarree en nier- en leverfalen volgen. In sommige gevallen krijgen besmette patiënten last van inwendige en uitwendige bloedingen.

