Onderzoekers vinden zwarte doos gecrasht vliegtuig in Mexico

De zwarte doos bestaat uit een apparaat met vluchtgegevens en de voicerecorder van de cockpit. Vaak staan hier details op die cruciaal zijn voor het onderzoek. Het is nog niet duidelijk hoe de binnenlandse vlucht AM2431 kon neerstorten.

Bij het ongeluk in de deelstaat Durango raakten 97 mensen gewond, van wie twee ernstig. Het toestel steeg op tijdens stormachtig weer en crashte momenten na de opstijging op een plek vlak bij de startbaan. Alle inzittenden konden het vliegtuig verlaten voordat er brand uitbrak.

In de loop van woensdag konden 64 gewonden het ziekenhuis alweer verlaten. Een van de twee zwaargewonden is een meisje met brandwonden. Ook de piloot raakte zwaargewond. Hij moest aan zijn ruggengraat geopereerd worden, maar is inmiddels weer in stabiele conditie.

Mexico krijgt bij onderzoek hulp van Brazilië en VS

Volgens de internationale regels moet Mexico het onderzoek naar de crash leiden. Het krijgt daarbij hulp van Brazilië, waar het vliegtuig gebouwd is. Ook de Verenigde Staten helpen, want de motoren zijn in dat land gemaakt.

De directeur van de Mexicaanse burgerluchtvaart meldde dat zijn team de omgeving van het ongeluk aan het uitkammen was en daarbij hulp krijgt van de VS. Zeker 65 van de passagiers zijn Amerikaans.

Het kan maanden duren voordat de onderzoekers achterhaald hebben wat er precies gebeurd is.