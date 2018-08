Munitie uit Tweede Wereldoorlog komt vrij door lage waterstand Elbe

De politie liet weten dat in de deelstaat Saksen-Anhalt alleen in de afgelopen week al op vijf plekken bij de Elbe granaten, mijnen of andere springstoffen gevonden zijn.

Dit jaar is in Saksen-Anhalt al op 21 plekken aan de Elbe munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ook in Saksen is op meerdere locaties explosief materiaal gezien.

Dat gebeurde vooral door wandelaars op plekken die onder normale omstandigheden onder water staan. De politie waarschuwde dat ook munitie die tientallen jaren in het water heeft gelegen gevaarlijk kan zijn.

Bij de stad Maagdenburg staat het peil van de Elbe door de aanhoudende droogte slechts enkele centimeter hoger dan in 1934. Toen werd met een peil van 48 centimeter de laagst gemeten waterstand ooit gemeten.