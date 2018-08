Vijf wandelaars verdronken door snel stijgend water in kloof Corsica

De kloof ligt in de gemeente Soccia in het westen van Corsica. Door zware regenval in het gebied is het water in de rivier in de afgelopen dagen sterk gestegen.

Aanvankelijk werden vier lichamen gevonden. Donderdag werd een vijfde lichaam gevonden op zo'n 150 meter afstand van de vier anderen.

Onder de omgekomen wandelaars zijn een meisje van zeven jaar oud en haar vader. Over de nationaliteit van de slachtoffers hebben de autoriteiten nog geen mededelingen gedaan. Een veertigjarige man en zijn zestienjarige zoon konden uit de kloof gered worden.

Groep beoefende buitensport 'canyoning'

De groep bestond uit beoefenaars van de buitensport 'canyoning'; het volgen van de loop van een rivier door een kloof. Dat vereist vaak een combinatie van wandelen, klimmen, springen, abseilen en zwemmen. De groep die door het water werd overvallen, was bezig met zo'n tocht, zei de lokale officier van justitie tegen AFP. De Zoïcu-kloof is ook een geliefde plek voor wandelaars en kajakkers.

Aanvankelijk bestond het gezelschap uit dertien mensen: twaalf deelnemers en een gids. Zes van de canyoners gaven de tocht op naarmate de moeilijkheidsgraad toenam. De resterende zeven maakten zich klaar om aan het einde van het parcours te abseilen toen ze door een vloedgolf van 3 meter hoog overvallen werden.

Op de dag van het noodlottige voorval gold er een plaatselijk geel weeralarm vanwege de zware buien. Het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld om te bepalen of de organisatoren van de tocht vervolgd kunnen worden voor nalatigheid of dood door schuld.