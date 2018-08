VS stelt sancties in voor ministers Turkije na vastzetten predikant

De sancties hebben onder meer tot gevolg dat Amerikaanse burgers onder de meeste omstandigheden geen zaken meer mogen doen met de ministers.

Volgens Steven Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, is de vervolging van Brunson "onacceptabel". "President Donald Trump heeft eerder al duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten zijn vrijlating eisen."

Mevlüt Çavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, "veroordeelt" de sancties. Hij dringt er op aan ze snel terug te draaien.

Terrorisme

Brunson staat in Turkije terecht op verdenking van terrorisme. De vijftigjarige predikant woont al meer dan twintig jaar in het land. Hij is de voorganger van een kleine protestantse kerk in Izmir.

De man is onder meer aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. De VS eist al langer zijn vrijlating, maar vorige week liet Turkije nog weten hier geen gehoor aan te geven.