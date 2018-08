Congo meldt nieuwe uitbraak van ebola

Volgens het minister van Volksgezondheid zijn vier mensen besmet met het ebolavirus. Gouverneur van de provincie Julien Paku roept op tot "kalmte".

Vorige week kreeg het land nog een uitbraak in het noordwesten onder controle. De ziekte, die zich sinds april verspreidde, kostte toen aan 33 mensen het leven. Volgens de minister van Volksgezondheid is er geen reden om aan te nemen dat nieuwe uitbraak te koppelen is aan de vorige.

De uitbraak van april was de negende uitbraak sinds de ziekte zich in 1976 voor het eerst onder mensen verspreidde. Vijf van die uitbraken waren sinds 2012 in Congo.

Ziekte

Mensen die ebola krijgen, ervaren koorts, spierpijn, hoofdpijn en keelpijn als eerste symptomen. Hierna volgt braken, uitslag, diarree en nier- en leverfalen. In sommige gevallen kunnen ook zowel interne als externe bloedingen optreden.

In Congo is een ongelicenseerd vaccin gebruikt om verspreiding tegen te gaan. 3.300 mensen hebben het vaccin toegediend gekregen.

