Oppositie Tadzjikistan wil internationaal onderzoek naar aanslag fietstoeristen

De lokale nieuwssite Akhbor schrijft dat de oppositiegroepen in Tadzjikistan een verzoek hebben ingediend aan Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Europese Unie om een gezamenlijk onderzoeksteam te sturen. Uit deze landen komen de slachtoffers van de aanslag.

Een 56-jarige Nederlander, twee Amerikanen en een Zwitser kwamen bij de aanslag om het leven. Zij werden omvergereden door een auto. Vervolgens zijn ze met messen gestoken. Drie anderen raakten gewond, waaronder een 58-jarige vrouw uit Nederland. Zij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels ondergebracht in een safehouse.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Centraal-Aziatische land meldde eerder dat er vier verdachten van de aanslag door veiligheidstroepen zijn doodgeschoten. Een vijfde man is aangehouden. Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen heeft geraakt. Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Op beelden die IS-spreekbuis Amaq verspreidde om dit hard te maken, waren vijf mannen te zien met een IS-vlag. Zij zouden de daders zijn.

De regering van Tadzjikistan wees snel naar de Wederopstandingspartij als mogelijke bron van de aanslag. Deze partij is jarenlang toegestaan in het land, maar werd in 2015 verboden en als terroristische organisatie aangemerkt. De leider van de groep die de aanslag pleegde, zou getraind zijn in Iran.

