Door Noord-Korea overhandigde stoffelijke resten waarschijnlijk Amerikaans

​Dit blijkt uit een forensisch onderzoek, stelt een Amerikaanse functionaris woensdag.

Een Amerikaans toestel haalde de meer dan vijftig kisten met resten vorige week op in de Noord-Koreaanse stad Wonsan. De kisten werden naar de luchtmachtbasis in de Zuid-Koreaanse stad Osan gevlogen.

''Er is geen reden om eraan te twijfelen dat ze te maken hebben met verliezen in de Koreaanse Oorlog'', stelt de chef analyses van de defensieafdeling die onderzoek doet naar vermisten en krijgsgevangenen in oorlogen.

Het gaat om overblijfselen van militairen die zijn gesneuveld in de Koreaanse Oorlog tussen 1950 en 1953. De oorlog eindigde met een wapenstilstand tussen de Korea's. Tijdens de Koreaanse Oorlog raakten meer dan 7.700 Amerikaanse militairen vermist.

De overdracht was afgesproken tijdens de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni. Het is de eerste keer sinds 2007 dat Noord-Korea stoffelijke overschotten aan de VS heeft overgedragen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!