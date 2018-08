Regerende partij ZANU-PF wint verkiezingen Zimbabwe

ZANU-PF stevent af op een grote meerderheid in het parlement. Nadat bijna drie kwart van de zetels in het parlement waren vergeven, had de partij met 109 plekken al een meerderheid.

Oppositiepartij MDC van Nelson Chamisa stond op dat moment op 41 zetels. Er moeten nog zeker 58 zetels worden vergeven.

De volledige officiële uitslag van de parlementsverkiezingen en presidentsverkiezing die maandag werden gehouden, is er nog niet.

Kritiek

Oppositieleider Chamisa heeft in de afgelopen dagen meerdere keren kritiek geuit op het verloop van de verkiezingen. Hij stelt dat er een poging was gedaan om de verkiezingen in de stedelijke gebieden te verstoren. Daar heeft Chamisa veel aanhang.

Ook verdenkt de oppositie de kiescommissie van een trage bekendmaking van de resultaten, om zo de regerende partij te bevoordelen.

Mugabe

Het waren de eerste Zimbabwaanse verkiezingen sinds het gedwongen vertrek van Robert Mugabe. De 94-jarige Mugabe werd in november vorig jaar afgezet door het leger. Hij was 37 jaar lang staatshoofd van Zimbabwe.

Mugabe werd in 2017 gedwongen om af te treden. Dit gebeurde nadat hij zijn gedoodverfde opvolger Mnangagwa had ontslagen en stappen had gezet om zijn vrouw Grace Mugabe als vervanger aan te stellen. Voorafgaand aan het openen van de stembussen liet de oud-president zich kritisch uit over de verkiezingen.

Mugabe is tientallen jaren aan de macht geweest. Het land is onder zijn leiding een van de armste landen ter wereld geworden.

