Twee vrouwen en kind uit Nederland omgekomen bij schietpartij in New York

Het jongetje is de zoon van een van de Nederlandse omgekomen vrouwen. Ze was 47 jaar, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De andere omgekomen Nederlandse vrouw is 38 jaar. Het ministerie wil niet zeggen uit welke plaats de slachtoffers komen.

Even voor 21.00 uur lokale tijd kreeg de politie een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens. Toen de politie ter plaatse kwam, werden de slachtoffers dood aangetroffen. Ook lag er een pistool.

Volgens onbevestigde berichten in Amerikaanse media zou de man behalve schotwonden ook een doorgesneden keel hebben.

De politie onderzoekt de toedracht.

Gescheiden

De lokale krant The New York Post meldt dat de vrouw gescheiden was van een Amerikaanse man. De man had het daar moeilijk mee, omdat hij zijn zoon daardoor amper meer zag. De Nederlandse vrouw en haar zoon waren juist in de Verenigde Staten zodat de vader zijn zoon kon zien.

Volgens de krant had de man in april een crowdfundingsactie opgericht onder de naam 'Kindontvoering'. Hij wilde met de actie ruim 25.000 euro ophalen (30.000 dollar). Bij de uitleg over de actie staat dat de vrouw terug was gekeerd naar Nederland omdat ze in de VS geen werk kon vinden.

In de uitleg stond verder dat de man veel geld heeft uitgegeven aan het reizen naar Nederland kort nadat zijn zoon geboren was.

"Het is een vreselijke situatie. De politie heeft de familie van de slachtoffers op de hoogte gesteld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!