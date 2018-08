Twee vrouwen en kind uit Nederland omgekomen bij schietpartij in New York

Bij de schietpartij zijn actrice, regisseur en theaterdocent Linda Olthof (47) uit Deventer en haar zesjarige zoontje omgekomen, bevestigt de politie van New York in een interview met The New York Times.

De vermoedelijke dader, de 39-jarige Amerikaan James Shields, was de ex-man van Olthof en de vader van het kind. Olthof en Shields waren verwikkeld in een juridisch conflict over hoe vaak de vader zijn zoon mocht zien. Na zijn daden zou de man zichzelf om het leven hebben gebracht.

De andere omgekomen Nederlandse vrouw was 38 jaar. Zij was de huidige echtgenote van Shields. Haar identiteit is nog niet vrijgegeven, omdat de Amerikaanse autoriteiten eerst haar familie willen bereiken.

Gemis

Olthof speelde in 2008 acht afleveringen mee in de RTL 4-soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze vertolkte de rol van Trudy Pouw, de moeder van Vicky (Liza Sips). Olthof was daarna als docent beweging verbonden aan ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten in Arnhem.

"Deze verschrikkelijke, tragische gebeurtenis wordt door ons als een enorme schok ervaren", zegt een woordvoerder van ArtEZ woensdag tegen NU.nl.

"We moeten ontzettend aan haar familie denken en leven ontzettend met hen mee. Een vreselijk gemis voor ArtEZ en onze studenten."

Gescheiden

De politie in New York kreeg dinsdagavond even na 21.00 uur lokale tijd een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de wijk Queens. Toen de agenten ter plaatse kwamen, werden de slachtoffers dood aangetroffen. Ook lagen er twee pistolen.

Shields had flink wat munitie ingeslagen. Bij de wapens lagen zeven magazijnen met in totaal zeventig kogels. "We zullen nooit weten voor wie die kogels bedoeld waren", aldus politiechef Dermot Shea.

'Onbeheersbaar'

Informatie over het mogelijke motief van Shields is onder meer afkomstig van zijn online crowdfundingsactie met de naam 'kindontvoering'.

In de omschrijving klaagde Shields dat hij een "paar jaar geleden een perfect leven had", maar dat zijn leven inmiddels "wanhopig onbeheersbaar" was geworden. De man schreef het er moeilijk mee te hebben dat hij zijn zoon van Olthof maar twee weken per jaar mocht zien.

Shields wilde met de actie 30.000 dollar (ruim 25.000 euro) ophalen, maar kreeg geen enkele donatie. De crowdfundingsactie is inmiddels offline gehaald.

"Het is een vreselijke situatie. De politie heeft de familie van de slachtoffers op de hoogte gesteld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.

