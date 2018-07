Nederlandse vrouw (47) en zoon (6) omgekomen bij schietpartij in New York

Volgens Amerikaanse media zijn de andere slachtoffers een man en een vrouw.

Even voor 21.00 uur lokale tijd kreeg de politie een noodoproep over een schietpartij in een appartement in de New Yorkse wijk Queens. Toen ze ter plaatse kwam, trof ze de slachtoffers dood aan. Ook lag er een pistool.

Volgens onbevestigde berichten in Amerikaanse media zou de man behalve schotwonden ook een doorgesneden keel hebben.

De politie onderzoekt de toedracht. Mogelijk heeft de dader zichzelf van het leven beroofd, nadat hij de anderen had doodgeschoten.

"Het is een vreselijke situatie en we hebben de familie van de slachtoffers op de hoogte gesteld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De nabestaanden krijgen consulaire bijstand.