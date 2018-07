In Tadzjikistan aangevallen Nederlandse vrouw ondergebracht in safehouse

Dat meldt NRC dinsdag op basis van informatie van de Duitse ambassade.

De Duitse ambassade staat de vrouw bij, omdat Nederland geen ambassade in het land heeft. De vrouw was eerder opgenomen in een ziekenhuis in de hoofdstad Doesjanbe.

"Ze was niet ernstig fysiek gewond en wilde naar een rustige en veilige plaats gebracht worden", zegt een medewerker van de ambassade tegen NRC. Waar de vrouw nu is, is niet bekend.

"Ze krijgt consulaire bijstand en er wordt goed voor haar gezorgd. We hebben contact met haar en met haar familie", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag weten.

Nederland heeft wel een ambassade in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, dat ook in Centraal-Azië ligt. Die ambassade heeft volgens de krant contact met de Duitse ambassade.

Aanslag

Bij de aanval op zondagavond kwamen vier mensen om, onder wie de Nederlander René Wokke. Hij was de partner van de vrouw. De andere overledenen kwamen uit Zwitserland en de Verenigde Staten.

De groep fietsers trok door Tadzjikistan en werd plotseling aangereden. De inzittenden stapten uit de auto en staken in op de fietsers.

De Tadzjiekse autoriteiten lieten weten dat vier verdachten zijn omgekomen tijdens hun aanhouding. Eerst werd een persoon aangehouden. Dinsdag werd bekend dat nog vier verdachten waren opgepakt.

Verboden partij

De Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken liet dinsdag tijdens een persconferentie weten dat de verboden partij Islamitische Wederopstanding van Tadzjikistan achter de aanslag zou zitten.

De verbannen leiders van de partij stellen dat dit onzin is. "Wij hebben er niets mee te maken. Dat zijn geruchten en aannames. Ook willen we alle slachtoffers en nabestaanden condoleren."

In Doeshanbe heeft de regering een condoleanceregister geopend. De president van Tadzjikistan heeft koning Willem-Alexander een condoleancebericht gestuurd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!