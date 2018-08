Tadzjikistan geeft verboden islamitische partij schuld van aanslag op fietsers

De leider van de groep die de aanslag pleegde, zou zijn getraind in Iran. Dat laat de Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken weten na het verhoor van een van de verdachten.

Ook zijn nog vier verdachten opgepakt, zegt de minister.

Een groep fietsers werd aangereden door een auto. De inzittenden stapten uit en vielen de fietsers vervolgens aan. Meerdere mensen werden neergestoken. Een 56-jarige Nederlander, René Wokke, twee Amerikanen en een Zwitser zijn daarbij om het leven gekomen.

Drie anderen raakten gewond. De 58-jarige vrouw uit Nederland moest volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ziekenhuis worden gebracht. Verder raakten een persoon uit Zwitserland en iemand uit Frankrijk gewond. Een van deze slachtoffers heeft een steekwond.

Premier Mark Rutte heeft op Twitter gereageerd op de bekendmaking van Tadzjikistan. Hij laat weten dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag.

Geruchten

De verdachten waren lid van de in 2015 verboden partij Islamitische Wederopstanding van Tadzjikistan. De verbannen leiders van de partij verwerpen de verdenkingen van de overheid en zeggen dat hun partij er niets mee te maken heeft.

De partij heeft dinsdag de nabestaanden en betrokken landen gecondoleerd. "We hopen dat het onderzoek gericht is op het vinden van de waarheid en niet op het aanwakkeren van geruchten en aannames", liet een van de partijleiders weten in een verklaring.

Verdachten

Veiligheidstroepen hebben in Tadzjikistan in totaal vier verdachten gedood. Een vijfde man is aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlands Zaken van het Centraal-Aziatische land.

Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen heeft geraakt. Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen.

